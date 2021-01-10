لبنان

"كورونا" يواصل انتشاره في المناطق اللبنانية.. إليكم الجديد

Lebanon 24
10-01-2021 | 18:37
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يواصل فيروس "كورونا" المستجد تفشيه في مختلف المناطق اللبنانية، في وقتٍ بلغ عدد الإصابات الإجمالي على صعيد البلاد 219296.
 
وأعلنت بلدية انصارية، في بيان، "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد".
 
كذلك، أعلنت بلدية الدوير، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ويخضع كل منهم للحجر المنزلي مع المخالطين لهم.
 
من جهتها، أعلنت بلدية كفرحتى في بيان، رصد 3 إصابات بفيروس كورونا في البلدة، وذلك بعد اجراء فحوص PCR وجاءت النتيجة إيجابية، وهم قيد الحجر المنزلي.
 
بدورها، أعلنت بلدية كرم عصفور العكارية، في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة وهو ملتزم الحجر"، داعية جميع المخالطين الى "الإلتزام بالحجر المنزلي".
 
وأعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 84 حالة إيجابية جديدة في الكورة، موزعة على الشكل الآتي: أنفه 9، أميون 8، بطرام 1، بزيزا 5، النخلة وحارة الخاصة 2، برسا 5، بتعبورة 1، بتوراتيج 2، بصرما 1، داربعشتار 2، كفرحاتا 2، عين عكرين 3، دده 6، كفرعقا 4، فيع 4، بدبا 3، راسمسقا 3، كفرصارون 3، دارشمزين 1، كوسبا 5، قيد التحقق 14.
 
إلى ذلك، أعلنت خلية الازمة في بلدة عدلون، "رصد 6 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات شفاء، وحالة واحدة استدعت دخول المستشفى".
 
ومع هذا، أعلنت خلية الأزمة في بلدية الناعمة - حارة الناعمة، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
 

وأعلنت خلية الأزمة في قضاء بنت جبيل، تسجيل 55 إصابة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد توزعوا على القرى والبلدات الآتية: خربة سلم 7، بنت جبيل 6، تبنين 6، شقراء 6، رميش 3، برج قلاويه 3، عيتا الشعب 2، كونين 2، كفرا 2، بيت ليف 2، حاريص 2، ياطر 2، الجميجمة 2، كفردونين 2، عيناتا 1، عيترون 1، برعشيت 1، عيتا الجبل 1، عين ابل 1، عدبل 1، دي نطار 1، ورشاف 1.

وسجلت لجنة التتبع والترصد في قضاء الهرمل 12 حالة ايجابية اليوم، وهي قيد الحجر والمتابعة.
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