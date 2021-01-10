لبنان

لقاء بين عبد الصمد وحسن.. واتفاق على إدراج الإعلاميين على أولى لوائح التلقيح

Lebanon 24
10-01-2021 | 18:59
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عقد لقاء افتراضي بين كل من وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنقيطي ورئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري، للبحث في موضوع لقاح فيروس كورونا المستجد.
 

وتم الاتفاق على التعاون والتنسيق في ما يخص اللقاح، وكان تأكيد على "أهمية إدراج الإعلاميين على أولى لوائح التلقيح ضد كورونا، حيث سيتم وضعه ضمن الخطة الإعلامية حول اللقاح التي سيتم إطلاقها قريبا".
 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت الإعلاميين عالميا في لائحة أول الأشخاص الذين سيجري تلقيحهم في العالم.
 

ولفتت عبد الصمد الى "أهمية التوعية حول اللقاح على أسس طبية- علمية"، موضحة ان "الإعلاميين هم في الصفوف الأمامية في التوعية حول فيروس كورونا وتغطية كل الأخبار والمعلومات المتعلقة به، وهم معرضون بشكل كبير لالتقاط العدوى سواء من جراء النقل المباشر للأحداث التي تجري على الأرض أو من داخل المستشفيات والعيادات أو عبر إجرائهم الحوارات واللقاءات".

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