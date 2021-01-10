محتجون يغلقون مداخل ساحة النور احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية

عمد محتجون الى إغلاق مداخل ساحة النور بالحجارة والعوائق والإطارات، إحتجاجاً على تردي الاوضاع الإقتصادية والمعيشية، وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطين، الذين تم توقيفهم على خلفية التحركات الشعبية التي شهدتها عاصمة الشمال في اليومين الماضيين.