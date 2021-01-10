شرطة بلدية طرابلس جالت في الشوارع للتأكد من تطبيق قرار التعبئة

جالت دوريات من شرطة بلدية طرابلس في شوارع وأحياء طرابلس، لاسيما مناطق أبي سمراء، القبة، المدينة القديمة، التل، عزمي والضم والفرز، الحدادين، باب الرمل والبحصاص.

وطلبت الدوريات من الاهالي وأصحاب المحال "عدم مخالفة قرار التعبئة العامة والالتزام بالاوقات المحددة المحددة للفتح والاغلاق".

وطالبت المواطنين بـ"ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم وسلامة أهالي وسكان طرابلس".