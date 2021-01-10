"ولعت" في بزال.. إشكال فردي يسفر عن سقوط 4 جرحى

ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن إشكالاً فردياً بين شبان في بلدة بزال، تطور الى إطلاق نار، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح، تم نقلهم الى المستشفيات للمعالجة.

وباشرت عناصر القوى الامنية تحقيقاتها، لكشف ملابسات الحادثة وتعقب مطلقي النار.