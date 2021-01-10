لبنان

"ولعت" في بزال.. إشكال فردي يسفر عن سقوط 4 جرحى

Lebanon 24
10-01-2021 | 19:15
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ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن إشكالاً فردياً بين شبان في بلدة بزال، تطور الى إطلاق نار، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح، تم نقلهم الى المستشفيات للمعالجة.
وباشرت عناصر القوى الامنية تحقيقاتها، لكشف ملابسات الحادثة وتعقب مطلقي النار.
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إطلاق نار

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