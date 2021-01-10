إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجاء فيه:





- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 463.



- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.



- عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 27.



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 845.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.



- حالات وفاة: 0.

