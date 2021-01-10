لبنان

"حزب الله": حاضرون لتقديم أي خدمة تساعد الناس على الصمود

Lebanon 24
10-01-2021 | 19:47
A-
A+
Doc-P-782998-637459049706721742.jpg
Doc-P-782998-637459049706721742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر "إعادة العمل بضخ محطة مياه بئر حلبتا المياه في البلدة، بعد تعطلها لمدة تزيد عن الشهر، بعدما تولى الحزب تأمين طلمبة مياه بديلة".

وأكد النمر أن "بلدة حلبتا هي بلدة الشهداء والمقاومين، وأهلها يستحقون الخير والعطاء، فقد عانت هذه البلدة، كما كل بلدات البقاع، من الوجود التكفيري على أطرافها، وساهم شبابها في تحرير الجنوب ودحر التكفيريين من جرود السلسلة الشرقية".

وتابع: "من حق بلدة حلبتا علينا أن نكون في خدمتها، لأن من منطلق الواجب احتضان أهلنا، وعلينا أن نفعل أي شيء من أجل أن نكون في خدمتهم وخصوصا ان موضوع المياه هو موضوع حيوي وأساسي لأهل البلدة".

وختم: "إننا في حزب الله حاضرون لأن نقدم أي خدمة من أجل حياة الناس واستمراريتهم ومساعدتهم على الصمود في بلداتهم، ونؤكد أن ما قمنا به هو من منطلق الواجب والتقدير والاحترام لأهل البلدة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:49 | 2021-01-10
20:47 | 2021-01-10
20:19 | 2021-01-10
20:19 | 2021-01-10
20:13 | 2021-01-10
19:56 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website