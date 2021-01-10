العثور على فلسطيني جثة في موقف مستشفى في صيدا

ذكرت المعلومات أنّ تم العثور على جثة الفلسطيني "مجدي.ع" (مواليد 1964) مساء اليوم في موقف أحد المستشفيات في صيدا، ملقى على الأرض.

وعلى الفور تم إبلاغ القوى الامنية التي فتحت تحقيقا بالحادث.

ووفقاً للمصادر، فيرجح أن تكون الوفاة طبيعية.