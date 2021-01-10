لبنان

عبد الصمد اتصلت بفهمي.. تأكيد على استثناء الإعلاميين من منع التجول

Lebanon 24
10-01-2021 | 20:13
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 أجرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، حيث تم التأكيد على استثناء الإعلاميين من تعميم منع التجول كل الإيام بما فيها أيام الآحاد ابتداء من اليوم الأحد 10 كانون الثاني 2021، وفقا لما نص عليه تعميم رئاسة مجلس الوزراء.

وأشارت الى أنها تلقت العديد من الإتصالات للاستفسار عن الموضوع وأن بعض حواجز قوى الأمن الداخلي سطرت محاضر ضبط بحق عدد من الإعلاميين خلافا لما نص عليه التعميم المذكور.

واعتبرت أن التعميم واضح في استثناء الإعلاميين كل الأيام بما فيها الآحاد، ومع ذلك وتفاديا لأي التباس لاحقا، يمكن العودة للجهتين المعنيتين مباشرة بالموضوع، أي وزارتي الإعلام والداخلية.
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