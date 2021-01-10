لبنان

"القوات" و "المستقبل" يغلقان مكابتهما الحزبية التزاماً بقرار الاقفال

Lebanon 24
10-01-2021 | 20:19
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عمّم الأمين العام لحزب القوات اللبنانية الدكتور غسان يارد مذكرة إدارية، على الوحدات الحزبية، بناءً على توجيهات رئيس الحزب سمير جعجع، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وحفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم، تقضي بإقفال جميع الإدارات والوحدات الحزبية والمراكز حتى اشعار آخر، باستثناء الوسائل الإعلامية والمصالح الطبية وجمعية الأرز الطبية، ووقف الاجتماعات على أنواعها.
 
وأوضحت المذكرة، اليوم الأحد، أنه "ستتم متابعة الأعمال الحزبية والإدارية عن بعد، مع الاستعداد الدائم لمواكبة الحالة الصحية في البلد وتقديم المساعدة والبقاء بتصرف المواطنين".

كذلك، صدر عن "تيار المستقبل" ما يلي: "بناء على توجيهات رئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري، وفي ظل التفشي الخطير لجائحة كورونا والارتفاع اليومي الكبير في أعداد المصابين، قرر "تيار المستقبل" إقفال مكاتبه في بيروت وكل المناطق حتى إشعار آخر، التزاما بقرار الإقفال العام، مع تفعيل العمل بآليات التواصل عن بعد، لمتابعة الشؤون الحزبية وكل ما يخص تقديم المساعدة الأهلية والمجتمعية للمواطنين في هذه الظروف الصحية الحرجة".

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