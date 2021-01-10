لبنان

طاهر: نناشد وزيري الإعلام والداخلية الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة عملنا

Lebanon 24
10-01-2021 | 21:29
A-
A+
Doc-P-783010-637459112330346799.jpg
Doc-P-783010-637459112330346799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر بياناً حول ما يتم تداوله من كلام عن احتمال منع الاعلاميين من التحرك، جاء فيه:

"مع احترامنا والتزامنا الكامل بكل الاجرائات التي تتخذها لجنة كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، نتمنى على السادة أعضاء اللجنة الإبقاء على حرية عمل الاعلاميين والمصورين بكل القطاعات، الذين يحترمون الاستثناء ولا يقومون سوى بممارسة عملهم من أجل إيصال الصورة والخبر بكل مهنية لكل الناس وضمن الالتزام التام بالوقاية والكمامة والتعقيم وعدم الاختلاط.

نناشد معالي وزيري الإعلام والداخلية الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة عملنا وحرية التنقل من اجل تغطية كل ما يلزم من اخبار ونشاطات لكامل المجتمع اللبناني من سياسيين ونقابيين وحياة المواطنين التي من خلالها نقوم بواجنا تجاه مجتمعنا.

ان الاعلاميين لا يخرقون القانون ولا يخرجون من منازلهم سوى من أجل التغطية الميدانية والقيام بواجبهم المهني الذي يجب أن يستمر. نحن لا نخرق القانون بل نحافظ على تطبيقه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:09 | 2021-01-11
01:00 | 2021-01-11
00:39 | 2021-01-11
00:25 | 2021-01-11
00:13 | 2021-01-11
00:10 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website