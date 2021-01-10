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لبنان
طاهر: نناشد وزيري الإعلام والداخلية الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة عملنا
Lebanon 24
10-01-2021
|
21:29
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أصدر نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر بياناً حول ما يتم تداوله من كلام عن احتمال منع الاعلاميين من التحرك، جاء فيه:
"مع احترامنا والتزامنا الكامل بكل الاجرائات التي تتخذها لجنة كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، نتمنى على السادة أعضاء اللجنة الإبقاء على حرية عمل الاعلاميين والمصورين بكل القطاعات، الذين يحترمون الاستثناء ولا يقومون سوى بممارسة عملهم من أجل إيصال الصورة والخبر بكل مهنية لكل الناس وضمن الالتزام التام بالوقاية والكمامة والتعقيم وعدم الاختلاط.
نناشد معالي وزيري الإعلام والداخلية الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة عملنا وحرية التنقل من اجل تغطية كل ما يلزم من اخبار ونشاطات لكامل المجتمع اللبناني من سياسيين ونقابيين وحياة المواطنين التي من خلالها نقوم بواجنا تجاه مجتمعنا.
ان الاعلاميين لا يخرقون القانون ولا يخرجون من منازلهم سوى من أجل التغطية الميدانية والقيام بواجبهم المهني الذي يجب أن يستمر.
نحن لا نخرق القانون بل نحافظ على تطبيقه".
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