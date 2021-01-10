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لبنان
قرار جديد من وزير الصحة بشأن المستشفيات الحكومية.. هذا مضمونه
Lebanon 24
10-01-2021
|
21:40
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ذكرت قناة الـ"
MTV
" أن وزير الصحة حمد حسن يتخذ قراراً بتحويل المستشفيات الحكومية كافةً الى مستشفيات كورونا.
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