ضاهر: على الدولة الضرب بيد من حديد رأفة بالطواقم الطبية

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر" قائلا: "القرار الذي لا يمكن تنفيذه يجب عدم إصداره. مشهد حركة المرور اليوم ومنظر مباراة كرة القدم، هو إسقاط لما تبقى من هيبة الدولة. على الدولة الضرب بيد من حديد رأفة بالطواقم الطبية التي كادت تنهار أمام الضغط الهائل في المستشفيات".