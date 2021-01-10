تحذير من أجهزة الأوكسجين المزيفة.. هذه لائحة بأسماء مستوردي أجهزة التنفس

نشرت نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية لائحة بأسماء مستوردي أجهزة التنفس والأوكسجين في لبنان.

وتمنت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي على المواطنين عدم التهافت على شراء ماكنات الأوكسجين التي تستخدم في المنازل، خصوصاً أن هناك من يضعها في منزله من باب الاحتياط.

وأعلنت أنّ في الأيام المقبلة ستصل بضاعة جديدة إلى لبنان، مناشدة المعنيين الاسراع بإدخالها إلى البلد.

ومع هذا، فقد حذرت عاصي من وجود ماكنات في السوق تُصدر الهواء وليس الأوكسجين، داعية المواطنين إلى التأكّد من مصدر الماكنات وأسماء الوكلاء قبل شرائها.

كذلك، يقول العديد من الخبراء أن سعر ماكينة الأكسجين لا يجب أن يتعدّى الـ1000 دولار، في حين أن الأسعار في السوق السوداء تتجاوز السعر المذكور بكثير.