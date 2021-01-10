لبنان

مدير العناية الطبية في وزارة الصحة يحذر من "النموذج اللبناني" لـ"كورونا"!

Lebanon 24
10-01-2021 | 23:18
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قال مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو في حديث عبر قناة "الجديد" أن الواقع الحالي على مستوى مواجهة فيروس كورونا كان متوقعاً بسبب الواقع الذي كان قائماً في الفترة الماضية، وأضاف: "أخاف من أن يصبح النموذج اللبناني مضرباً للمثل بدل النموذج الإيطالي".

وناشد الحلو المستشفيات التي لم تنخرط حتى الآن في معركة الحياة والموت إلى الإنخراط في المعركة ضدّ الفيروس، مؤكداً أن "مستحقات المستشفيات الخاصة تحتاج لقرار سريع من وزارة المالية".

ومع هذا، دعا الحلو إلى منح الطواقم الطبية والتمريضية والصليب الأحمر بعض الوقت كي يتمكنوا من إلتقاط الإنفاس، مؤكداً القدرة على السيطرة على الأوضاع في حال الإلتزام بالإجراءات من قبل المواطنين.

 

 

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