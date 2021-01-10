حسن: نحنُ أمام أزمة وطنية في ظل "كورونا" وانفجار بيروت ساهم في التفشي

قال وزير الصحة حمد حسن عبر قناة الـ"LBCI" أنّ "الاقفال ما قبل الاخير لم يكتمل ولكن أمران تحقّقا جرّاءه: تأخير الموجة التي نشهدها اليوم ونسبة الفحوصات الايجابية تراجعت في حينها".

وأكّد حسن أنه "لا مشكلة لدينا في عدد الاسرة العادية ولكن نحن نحتاج الى تحويل كل أقسام الـ"ICU" الى اقسام كورونا"، وقال: "نحن في ازمة وطنية تحتاج الى مساعدة الجميع وعلى النقابات تحمل المسؤولية".

وأضاف: "تخطينا مرحلة الـintegration وكنا نرفع الجهوزية تدريجيا والمستشفيات الحكومية كما القطاع الخاص ساهما في زيادة وجود مختبرات الـ"PCR" وبالتالي رفع نسبة الفحوصات".

وقال: "ما رفع عدد اصابات كورونا هو اقبال عدد كبير من المواطنين بعد فترة الاعياد على اجراء فحوص الـPCR".

وأردف حسن: "لدينا محطات مصيرية في المنحنى الوبائي. انفجار المرفأ تسبب بالذروة الاولى ثمّ احتفالات الاعياد الميلاد ورأس السنة تسببت بالموجة الثانية الخطيرة".

وتابع: "ما قمنا به في تشرين أننا ركّزنا على المخالطين في فحوصات الـ"PCR"، ولم نوقف ايّ مرّة حملات الترصد ولكن الكرة الآن في مكان آخر".

ووجّه حسن تحية إلى الصليب الأحمر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "المواطن عندما يخالط مصاباً بكورونا، مطلوب منه أن يحجر نفسه ولا يمكن ان يلقي بكلّ الحمل على الوزارة وإن شعر بعوارض فليطلب وهو محجور فريق الترصد في وزارة الصحة ".

وقال: سبب تفشي وباء كورونا بشكل أساسي انفجار المرفأ بداية والحفلات في مرحلة أخرى، ولا تستطيع وزارة الصحة أن تقوم بالاعباء كلّها".

وتابع: "عندما وقفنا ضد فتح البلاد في فترة الأعياد اتهمنا بأنه قرار طائفي ففتح البلد وادّى الأمر الى ما أدّى اليه".

ورأى حسن أنّ "المشكلة الحقيقية هي في تطبيق القرارات التي تصدر عن لجنة كورونا لا باللجنة او الاشخاص"، وأضافت: "المواطن لا يجد سريراً في المستشفيات الخاصة أن لم 20 أو 30 مليوناً down payment عندما يقول كلمة كورونا".

وأضاف: "نحن أوّل دولة وقّعت مع فايزر وفي الاول طلبوا توقيع الرئيس ورئيس الحكومة ثمّ منذ اسبوعين في الارجنتين تمّ وعد فايزر بقانون يحمي الشركا وفي أخر "ايميل" وصل من الشركة اليوم أنه بمجرّد صدور اقتراح قانون من لجنة الصحة سيرسلون العقد".