لبنان

حسن: نحنُ أمام أزمة وطنية في ظل "كورونا" وانفجار بيروت ساهم في التفشي

Lebanon 24
10-01-2021 | 23:25
A-
A+
Doc-P-783030-637459185906576417.jpg
Doc-P-783030-637459185906576417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال وزير الصحة حمد حسن عبر قناة الـ"LBCI" أنّ "الاقفال ما قبل الاخير لم يكتمل ولكن أمران تحقّقا جرّاءه: تأخير الموجة التي نشهدها اليوم ونسبة الفحوصات الايجابية تراجعت في حينها".

وأكّد حسن أنه "لا مشكلة لدينا في عدد الاسرة العادية ولكن نحن نحتاج الى تحويل كل أقسام الـ"ICU" الى اقسام كورونا"، وقال: "نحن في ازمة وطنية تحتاج الى مساعدة الجميع وعلى النقابات تحمل المسؤولية".

وأضاف: "تخطينا مرحلة الـintegration وكنا نرفع الجهوزية تدريجيا والمستشفيات الحكومية كما القطاع الخاص ساهما في زيادة وجود مختبرات الـ"PCR" وبالتالي رفع نسبة الفحوصات".

وقال: "ما رفع عدد اصابات كورونا هو اقبال عدد كبير من المواطنين بعد فترة الاعياد على اجراء فحوص الـPCR".
 

وأردف حسن: "لدينا محطات مصيرية في المنحنى الوبائي. انفجار المرفأ تسبب بالذروة الاولى ثمّ احتفالات الاعياد الميلاد ورأس السنة تسببت بالموجة الثانية الخطيرة".

وتابع: "ما قمنا به في تشرين أننا ركّزنا على المخالطين في فحوصات الـ"PCR"، ولم نوقف ايّ مرّة حملات الترصد ولكن الكرة الآن في مكان آخر".

ووجّه حسن تحية إلى الصليب الأحمر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "المواطن عندما يخالط مصاباً بكورونا، مطلوب منه أن يحجر نفسه ولا يمكن ان يلقي بكلّ الحمل على الوزارة وإن شعر بعوارض فليطلب وهو محجور فريق الترصد في وزارة الصحة ".

وقال: سبب تفشي وباء كورونا بشكل أساسي انفجار المرفأ بداية والحفلات في مرحلة أخرى، ولا تستطيع وزارة الصحة أن تقوم بالاعباء كلّها".

وتابع: "عندما وقفنا ضد فتح البلاد في فترة الأعياد اتهمنا بأنه قرار طائفي ففتح البلد وادّى الأمر الى ما أدّى اليه".

ورأى حسن أنّ "المشكلة الحقيقية هي في تطبيق القرارات التي تصدر عن لجنة كورونا لا باللجنة او الاشخاص"، وأضافت: "المواطن لا يجد سريراً في المستشفيات الخاصة أن لم 20 أو 30 مليوناً down payment عندما يقول كلمة كورونا".

وأضاف: "نحن أوّل دولة وقّعت مع فايزر وفي الاول طلبوا توقيع الرئيس ورئيس الحكومة ثمّ منذ اسبوعين في الارجنتين تمّ وعد فايزر بقانون يحمي الشركا وفي أخر "ايميل" وصل من الشركة اليوم أنه بمجرّد صدور اقتراح قانون من لجنة الصحة سيرسلون العقد".

 

 

 

 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:09 | 2021-01-11
01:00 | 2021-01-11
00:39 | 2021-01-11
00:25 | 2021-01-11
00:13 | 2021-01-11
00:10 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website