لبنان

هارون: بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ضدّ "كورونا" والمواطن خذل نفسه

Lebanon 24
10-01-2021 | 23:40
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قال نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث لقناة الـ"LBCI" أن "بعض المستشفيات تاخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقا"، مشيراً إلى أنّ "المسؤولية الاولى تقع على المواطن وليس على الدولة".

 

وأضاف: "المواطن خذل نفسه قبل أن يخذل الطواقم الطبية والمستشفيات لا تنام بالقبور ولا تشوف منامات بشعة، وما رأيناه مؤخرا أننا لا نستطيع أن نلحق بأعداد الاصابات التي تزداد وهناك مسؤولية كبيرة على المواطن الذي يعرف أن الدولة ضعيفة ومفتتة".

 

وأوضح أنّ " للمستشفيات الخاصة قدرة محدودة على زيادة الاسرة وهناك محدودية بالاطقم الطبيّة والتمريضية والمستشفيات وضعت مجهودا كبيرا لتستطيع الوصول الى ما وصلت اليه اليوم من جهوزية وامّنا حوالي 350 سرير عناية فائقة واكثر من 600 سرير لمرضى كورونا".

 

 

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