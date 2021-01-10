اللواء الأسمر: الوضع الصحي خطير جداً

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أنّ "الوضع الصحي خطير جداً"، مشيراً إلى أن "المستشفيات والصليب الأحمر والأطباء يشتكون".

ولفت إلى أن "المجلس الاعلى للدفاع ينعقد عندما يكون هناك من داع، خصوصاً أنه لو لم يرَ رئيس الجمهورية ميشال عون أن هناك ضرورة لإنعقاده لما كان دعا للاجتماع".

وأضاف: "لجنة كورونا ترفع التوصيات الى الحكومة مع خطة تشمل الاقفال واعادة الفتح، واجتماعها اليوم كانت الغاية منه تدارك الأسوأ".

وختم: "التوصيات التي اتخذتها لجنة كورونا فيها الكثير من التشدد وتبقى العبرة بالتنفيذ".