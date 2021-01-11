إصابة مسؤول كبير بكورونا

تردد أن مسؤولاً كبيراً أُصيب بجائحة كورونا ولكن عوارضها كانت خفيفة، وتمكن الفريق الطبي من السيطرة على الوضع بسرعة، وحال دون تغلغل الوباء، وفق أسرار "اللواء".