لبنان

إصابة مسؤول كبير بكورونا

Lebanon 24
11-01-2021 | 00:04
A-
A+
Doc-P-783034-637459204533875758.jpg
Doc-P-783034-637459204533875758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تردد أن مسؤولاً كبيراً أُصيب بجائحة كورونا ولكن عوارضها كانت خفيفة، وتمكن الفريق الطبي من السيطرة على الوضع بسرعة، وحال دون تغلغل الوباء، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
مدير العناية الطبية في وزارة الصحة يحذر من "النموذج اللبناني" لـ"كورونا"!
lebanon 24
11/01/2021 05:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"كورونا" يواصل انتشاره في المناطق اللبنانية.. إليكم الجديد
lebanon 24
11/01/2021 05:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 3743 حالة جديدة
lebanon 24
11/01/2021 05:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..
lebanon 24
11/01/2021 05:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:29 | 2021-01-11
01:09 | 2021-01-11
01:00 | 2021-01-11
00:39 | 2021-01-11
00:25 | 2021-01-11
00:13 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website