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لبنان
تصعيد متعمّد
Lebanon 24
11-01-2021
|
00:10
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اعتبر قطب سياسي أن التصعيد المتعمد في المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر ضد الرئيس المكلف الهدف منه الإطاحة بالتقدم الذي أحرزته مساعي البطريرك الراعي في تقريب المواقف بين بعبدا وبيت الوسط ، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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