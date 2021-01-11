طرح عون بتولّي المجلس الدستوري تفسير الدستور

قالت المصادر المتابعة لـ "الأنباء" ان "المطلوب من المجلس الدستوري ان يفسر الدستور بالاتجاه الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة النظر بالتكليف المعطى لرئيس الحكومة المكلف في حال تخطى في تشكيل الحكومة مهلة معينة، كما لتوضيح مسألة علاقة رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة، حيث يفترض ان يكون مشاركا ولا يقتصر دوره على الموافقة وتوقيع المرسوم، الأمر الذي يتنافى مع المنطق الدستوري القائم".