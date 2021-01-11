لبنان

اجتماع استثنائي للأعلى للدفاع اليوم

Lebanon 24
11-01-2021 | 01:29
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وسط عجز المستشفيات عن مواجهة الارتفاع غير المسبوق في أعداد المصابين بوباء كورونا التي تجاوزت كل السقوف، ومع استمرار التشدد في تطبيق إجراءات الإقفال العام الذي يتوقع أن يصبح شاملاً وتاماً في حال الاستمرار بارتفاع الأعداد، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي، اليوم، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، حيث علمت "السياسة" أن "بند الإقفال الشامل سيكون موضوعاً على الطاولة، في وقت تردد الحديث في الساعات الماضية عن إمكانية تحريك الملف الحكومي، إذا ما بادر حزب الله إلى تليين موقفه، والاستجابة لجهود الرئيس المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة جديدة، بالتنازل عن شرط الثلث المعطل المتمسك به للإفراج عن الحكومة، في وقت يواصل البطريرك بشارة الراعي رفع مستوى انتقاداته للمسؤولين من أجل دفعهم لإزالة العقبات من أمام الولادة الحكومية".
المصدر: السياسة الكويتبة
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