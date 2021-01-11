أسواق الإنترنت

يلاحظ ازدياد عمليات البيع لكل انواع السلع عبر الانترنت من دون تحديد عناوين للشركات في لبنان بما لا يخضع البضاعة للكفالة او للرد والاستبدال كما يحرر الافراد والشركات – ان وجدت- من الاعباء الضريبية.