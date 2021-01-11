أسواق الإنترنت

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Lebanon 24
11-01-2021 | 04:26
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يلاحظ ازدياد عمليات البيع لكل انواع السلع عبر الانترنت من دون تحديد عناوين للشركات في لبنان بما لا يخضع البضاعة للكفالة او للرد والاستبدال كما يحرر الافراد والشركات – ان وجدت- من الاعباء الضريبية.
 
المصدر: النهار
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