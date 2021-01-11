لبنان

زفاف ينشر العدوى

Lebanon 24
11-01-2021 | 04:35
A-
A+
Doc-P-783061-637459403121088462.jpg
Doc-P-783061-637459403121088462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقام نائب مدير عام جهاز أمني حفل زفاف لابنته بحضور عدد كبير من الشخصيات الأمنية ومئات المدعوين في أحد فنادق بيروت، ما تسبّب بتفشي حالات العدوى بين المدعوين ومن بينهم ضباط كبار وشخصيات اجتماعية، ما انعكس على عمل الجهاز.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
أغرب الأعراس.. العروس مصابة بـ"كورونا" والعريس مصرّ على الزفاف! (فيديو)
lebanon 24
11/01/2021 08:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سجن امرأة بسبب إقامة حفل زفاف في زمن الكورونا... إليكم التفاصيل!
lebanon 24
11/01/2021 08:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابة صلاح بكورونا.. ماذا حصل في زفاف شقيقه ليل الاثنين؟
lebanon 24
11/01/2021 08:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في شكا.. ليصبح مجموع الحالات 93
lebanon 24
11/01/2021 08:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24

زفاف

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:48 | 2021-01-11
08:47 | 2021-01-11
08:46 | 2021-01-11
08:46 | 2021-01-11
08:43 | 2021-01-11
08:40 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website