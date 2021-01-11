لبنان

سعر ربطة الخبز الى ارتفاع

Lebanon 24
11-01-2021 | 05:44
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كشف نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط ان أسعار الطحين سترتفع، وذلك بسبب ارتفاعها عالمياً. وان سعر الربطة سيرتفع إلى 2500 أو 2250 ليرة لبنانية، أو تخفيض وزن الربطة، مشيرا إلى ان القرار سيصدر خلال اليومين المقبلين، بحسب ما ذكرت "اللواء"
المصدر: اللواء
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