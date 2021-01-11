لبنان

المؤتمر الصحافي لمسؤول سياسي لم يقدّم أي جديد

Lebanon 24
11-01-2021 | 06:15
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لم يقدّم المؤتمر الصحافي لمسؤول سياسي أي جديد، سوى تأكيد المؤكد أنه هو الضالع الأكبر بمنع تأليف الحكومة، بحسب "الأنباء الالكترونية". 


المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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