لبنان

ضربة محتملة في المنطقة

Lebanon 24
11-01-2021 | 06:17
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تخشى مراجع أمنية من ضربة محتملة في المنطقة ليس بالضرورة ان يقوم بها الأميركيون مباشرة، وفق ما ورد في "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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