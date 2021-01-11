هجوم إعلامي عنيف على مرجع كبير

لاحظت أوساط سياسية، بحسب "الجمهورية"، أن فشل زيارة موفد مرجع كبير إلى مرجع بارز في إقناعه بوجهة نظره أدى إلى هجوم إعلامي عنيف على المرجع في اليوم التالي.