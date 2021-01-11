خبايا الزيارة المفاجئة.. ماذا قال اردوغان للحريري عن شمال لبنان؟

في الواقع إنّ علاقة الحريري بالرئيس التركي اردوغان لم تنقطع يوماً حتى في عزّ الصراع مع السعودية والامارات. وحافظ كلا الرجلين على علاقة مميزة الى حد بعيد، وهو ما تشهد عليه الدعوة الوحيدة التي تلقّاها مسؤول لبناني لحضور زواج ابنة اردوغان، والحريري كان الشاهد.صحيح انّ العلاقة شهدت شيئاً من البرودة بسبب تعقيدات الصراع التركي - الخليجي، لكنها بقيت قائمة. ومع الاندفاعة الاميركية لإجراء مصالحة خليجية مع قطر، والتي طالت في بعض جوانبها العلاقة مع تركيا، وجّه اردوغان دعوة رسمية للحريري لزيارة تركيا وذلك منتصف الشهر الماضي. يومها، كان الحريري يخطط لقضاء عطلة العيد مع عائلته في ابو ظبي. وجرى التفاهم على ان يزور تركيا بعد انتهاء إجازته العائلية.في الواقع، وصلت عائلة الحريري الى دبي، ومنها انتقلت الى ابو ظبي حيث التقت بالرئيس الحريري الذي لم يلحظ برنامج عطلته لقاءات رسمية مع مسؤولين اماراتيين، ولو انّ وجوده في الامارات لم يخل من بعض الاتصالات.وبخلاف ما تردد فإنّ الحريري لم يزر السعودية، وهو تَقصّد ان يعود الى بيروت لساعات قبل سفره الى تركيا كي لا تكون الرحلة مباشرة، وبالتالي فتح باب التكهنات. وفي تركيا التي كثرالحديث عن سعيها لنفوذ في لبنان خلال الاشهر الماضية، تَعمّد الرئيس التركي إضفاء طابع الحفاوة والتكريم والعلاقة الحميمة على لقائه بالحريري. فكان اللقاء حول مائدة الغذاء، واقتصر عليهما لوحدهما ودام اكثر من ساعتين. كان يريد ان يقول: علاقتنا أقوى من الظروف وتبدلاتها.وسأل الحريري الرئيس التركي عن حقيقة وجود تَوجّه تركيّ لِبَسط نفوذٍ في شمال لبنان، على قاعدة تفعيل حالة سنية بوجه الحالة الشيعية لأنّ ذلك سيؤدي الى دفع لبنان باتجاهات الفوضى الشاملة.وردّ اردوغان نافياً وجود اي نية بهذا الاتجاه. واضاف: لستُ بهذا الوارد على الاطلاق. لا نريد الخربطة في لبنان، ولا نية لدينا حتى للدخول الى ساحته. وتابع اردوغان قائلاً: هنالك بعض الفرقاء في لبنان حاولوا «دَق بابنا» في هذا الاطار، ولكننا لم نتجاوب. فنحن ليس لدينا أجندات في لبنان في هذه المرحلة. عندها، قال الحريري انّ لبنان يمر بظروف صعبة، وانّ المبادرة الوحيدة المطروحة لإنقاذه هي المبادرة الفرنسية، وقد تكون المبادرة الاخيرة. واراد الحريري ان يلمّح الى تجنيب لبنان آثار الصراع التركي - الفرنسي في المنطقة.عندها، أخذ اردوغان الكلام مُستعرضاً الصراع الدائر في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط، ومُعدّداً المشاكل الكبيرة بين بلاده وفرنسا. لكنه اضاف بأنّ تركيا ستكون مع اي خطوة تساعد استقرار لبنان. وكان لافتاً انّ اردوغان تَجنّب لفظ عبارة المبادرة الفرنسية، لكنه عزّز مرة جديدة خياره الرسمي بعدم الاقتراب من الساحة اللبنانية، وكأنه ملتزم بالقرار الاميركي بعدم السعي لتوسيع دائرة الفوضى في لبنان.