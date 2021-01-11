لبنان

هل من جديد في الملف الحكومي؟ مصادر قريبة من بعبدا ترد

Lebanon 24
11-01-2021 | 07:03
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بعدما كان اللبنانيون ينتظرون ان تتحرك عجلة التأليف الحكومي بعد عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من عطلة الاعياد، اذ بهم يُفاجأون بدعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري الى "إجتماع مصالحة شخصية" بينهما، لا ينهيانه الّا بإعلان حكومة، فيما لم تشهد نهاية الاسبوع اي حراك يتصل بالحكومة.

وأكّدت مصادر قريبة من بعبدا لـ "الجمهورية": "أنّ لا شيء جديداً بما يتصل بالملف الحكومي من اي جهة كانت، وانّ دوائر القصر الجمهوري ما زالت تنتظر ما سيُقدم عليه الرئيس المكلّف بعد جولات السفر وعودته الى بيروت"| نافية "ان يكون قد تمّ اي اتصال بين "بيت الوسط" وبعبدا".
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