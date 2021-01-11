لبنان

الراعي مستمر في مبادرته..

Lebanon 24
11-01-2021 | 07:21
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على جبهة الوساطات، كشفت مصادر مطلعة  عبر "الجمهورية" عن استمرار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مبادرته، التي اعطاها في عظة امس الأحد، دفعاً جديداً، من خلال دعوته رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الى التصالح وتأليف الحكومة. فيما توقفت المراجع السياسية امام مضمون كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء الجمعة الماضي، حيث تحدث عن ضرورة تشكيل حكومة قبل دخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 من الجاري، وهي ترصد حركة وسطائه في الساعات المقبلة. وقالت هذه المصادر لـ "الجمهورية": "انّ الرهان مرتفع على حراك "حزب الله"، وهو يتصل بحراك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي اطلع الاسبوع الماضي على ما يريده الراعي وما يهدف اليه، بنحو يتجاوز سلسلة الشائعات التي تستهدف الحراك البطريركي وتعطيه ابعاداً مذهبية وطائفية لا علاقة لها بجوهر مبادرته وغاياته".
المصدر: الجمهورية
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