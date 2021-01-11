اطلاق نار على خلفية سرقة دراجة نارية في طرابلس

اقدم المدعو "صبري ع." على اطلاق النار على المدعو "محمد ج." في ساحة الدفتردار في طرابلس بعد ان قام الاخير بسرقة دراجة نارية تابعة لمطلق النار منذ عدة ايام، حيث اصيب الاخير في قدميه ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.