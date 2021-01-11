بعد صراع مع "كورونا": مسعود الاشقر في ذمّة الله.. وهذا ما تمنتّه العائلة

توفي الامين العام السابق للاتحاد من اجل لبنان مسعود الاشقر فجر اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع وباء "كورونا".





وتمنت عليهم المشاركة بالصلاة عبر فايسبوك حيث ستنقل مراسم الدفن مباشرة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع من كورونا.



موقع "لبنان 24" يتقدم بالتعازي من عائلة مسعود الاشقر. ,طلبت عائلة الأشقر من جميع الأقارب والمحبين عدم الحضور إلى المأتم بناء على ارشادات الكنيسة وقرارات وزارة الصحة.وتمنت عليهم المشاركة بالصلاة عبر فايسبوك حيث ستنقل مراسم الدفن مباشرة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع من كورونا.موقع "لبنان 24" يتقدم بالتعازي من عائلة مسعود الاشقر.