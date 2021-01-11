لبنان

جرائم ارتُكبت ليلتي الميلاد ورأس السنة دفعنا ثمنها على دفعتين.. تحذير وتنبيه!

Lebanon 24
11-01-2021 | 07:51
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أعلن احد اعضاء اللجنة الطبية المكلّف ملف الكورونا لـ "الجمهورية": "وجدت نفسي في احد الإجتماعات مجتمعاً مع مندوب عن المطاعم وشركات "الكيتيرنغ" وصديق للفنانين وآخر مندوب عن الباصات وشركات النقل الجماعي وقطاع تجار الألبسة والخرضوات وكاراجات الميكانيك وشركات الانترنت".

 

ولفت الى "انّ اي إجراء جديد بتقليص الإستثناءات الى درجة لا يُسمح فيها باستمرار فتح السوبرماركت ومحلات تجارة المواد الغذائية والملاحم، دعوة الى تجديد سيناريو الاصابات بعد 14 يوماً من تاريخ هذا الإجراء، الذي سيزيد من عدد الإصابات بما يساوي ما نتج من ليلتي الميلاد ورأس السنة".

 

 وقال: "انّ الجرائم التي ارتُكبت ليلتي الميلاد ورأس السنة دفعنا ثمنها على دفعتين، الاولى ما بين 6 و8 من الشهر الجاري نتيجة الفلتان في الحراك واللقاءات ليلة عيد الميلاد، والثانية متوقعة ما بين 14 و16 الجاري، نتيجة المخالفات التي ارتُكبت في سهرات رأس السنة العائلية والعامة على حد سواء".

 

المصدر: الجمهورية
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