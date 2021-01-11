لبنان

إجراءات صارمة وصلاحيات إستثنائية لقوى الأمن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2021 | 08:00
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علم "لبنان24" من مصادر مطلعة أن مقررات المجلس الأعلى للدفاع ستكون صارمة لجهة ضبط أي مخالفة لقرار الإقفال الشامل، وأن المجتمعين يتجهون إلى إعطاء القوى الأمنية صلاحيات إستثنائية غير قابلة للمراجعة، وذلك تأكيدًا على جدّية الإجراءات التي ستتخذ.
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