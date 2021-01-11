إجراءات صارمة وصلاحيات إستثنائية لقوى الأمن

علم "لبنان24" من مصادر مطلعة أن مقررات المجلس الأعلى للدفاع ستكون صارمة لجهة ضبط أي مخالفة لقرار الإقفال الشامل، وأن المجتمعين يتجهون إلى إعطاء القوى الأمنية صلاحيات إستثنائية غير قابلة للمراجعة، وذلك تأكيدًا على جدّية الإجراءات التي ستتخذ.