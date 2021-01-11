هكذا نعى باسيل مسعود الأشقر

نعى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" الأمين العام للاتحاد من أجل لبنان مسعود الأشقر قائلا: "رحت يا "بوسي" وبقيت معنا، رحت وبقيت معك القضية، رحت وبقي علينا نكمّل…نكمّل مع ايمانك وطيبتك وتواضعك وآدميتك ووطنيتك والبسمة الدايمة ع وجهك… وانت اللي من روح هالقضية رح تضلك معنا ..الله يرحمك ونفسك بالسما".

رحت يا "بوسي" وبقيت معنا، رحت وبقيت معك القضية، رحت وبقي علينا نكمّل...نكمّل مع ايمانك وطيبتك وتواضعك وآدميتك ووطنيتك والبسمة الدايمة ع وجهك... وانت اللي من روح هالقضية رح تضلك معنا ..الله يرحمك ونفسك بالسما🙏🏻 GB

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 11, 2021

وكان الأشقر توفي فجر اليوم الإثنين في مستشفى رزق ، بعد صراع مع وباء كورونا.