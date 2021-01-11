لبنان

9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في شكا.. ليصبح مجموع الحالات 93

Lebanon 24
11-01-2021 | 08:46
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أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا، تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا في البلدة، ليصبح مجموع الحالات الإيجابية 93 حالة.
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