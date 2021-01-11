10 حالات إيجابية في حلبا وحرار والشيخ محمد

أعلنت خلية الأزمة في حلبا تسجيل 6 حالات ايجابية جديدة في المدينة، وتمنت على المخالطين التزام الحجر، وجددت تأكيدها تطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على السلامة العامة، مشددة على أهمية الإبلاغ عند ظهور أي أعراض والاتصال على الرقم 70/540951.حراركذلك أعلنت خلية الازمة في بلدة حرار تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من أبناء البلدة وهي من أعلنت إصابتها بالفيروس والتزمت الحجر، وبذلك ارتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم 55 إصابة: 39 حالة تم شفاؤها. 15 حالة تتلقى العلاج المناسب، حالة وفاة.ودعت المخالطين إلى الاتصال على الرقم 70745748، مذكرة بضرورة تطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس.الشيخ محمدأما في بلدة الشيخ محمد، فقد أعلنت خلية الأزمة تسجيل 3 حالات إيجابية جديدة من أبناء البلدة، وهم ملتزمون الحجر ليصبح مجموع الحالات الإيجابية في البلدة 21 حالة قيد المتابعة، متمنية على المخالطين التزام الحجر المنزلي لحين ظهور اعراض قبل إجراء الفحوص اللازمة.القبياتمن جهتها أعلنت خلية الأزمة في القبيات أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية في البلدة هو 82 حالة قيد المتابعة والمعالجة، ولم يتم اليوم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة لمقيمين في البلدة أو خارجها.وتمنت على كل من يعاني أعراضا الاتصال بأحد الخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192، على أن تقوم الخلية بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة، مذكرة الجميع بالتقيد بالاجراءات الوقائية.