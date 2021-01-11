لبنان

عون نعى مسعود الأشقر: كان سياسيا شريفا لم يساوم على كرامة لبنان

Lebanon 24
11-01-2021 | 08:47
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نعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "السياسي والمناضل الراحل مسعود الأشقر، الذي ينتمي إلى شريحة السياسيين الشرفاء الذين لا يساومون على كرامة لبنان ووحدته واستقراره".

 

وتوجه بالتعزية الى عائلة الفقيد ومحبيه، وقال: "فقدت اليوم برحيل مسعود الأشقر صديقا، جمعني به حب الوطن منذ سنوات طويلة، والقيم المشتركة التي تربينا عليها. لقد كان مسعود مناضلا وطنيا، ومدافعا صلبا عن الشرعية وهوية لبنان وأهمية الحفاظ على العيش المشترك".

 

واعتبر أن "لبنان يحتاج اليوم إلى أمثال الراحل مسعود الأشقر، الذي وضع مصالح بلده فوق كل المصالح، فأحبه عارفوه وحفظوا له في قلوبهم احتراما بالغا".

 

وختم الرئيس عون بالتوجه "بالدعاء إلى الله تعالى ليرحم الفقيد، ويعزي قلوب عائلته، ويهب لبنان الخلاص من محنته الخانقة".

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