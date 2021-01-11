بلدية طرابلس خصصت 300 مليون ليرة لإقامة المستشفى الميداني: لاعتماد "كواليتي إن" مركزا

قرر مجلس بلدية طرابلس تخصيص مبلغ ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية لإقامة المستشفى الميداني لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في طرابلس، وذلك في اجتماع عقد برئاسة رئيس البلدية رياض يمق وحضور الأعضاء، وحمل القرار الرقم 2.وجاء في حيثيات القرار: "ان مجلس بلدية طرابلس، وبناء على مذكرة الدعوة الطارئة الرقم 6/2، لمناقشة موضوع مساهمة البلدية في انشاء المستشفى الميداني المخصص لمواجهة كورونا في مدينة طرابلس نظرا لضرورة المصلحة العامة وخطورة المرحلة الحالية من انتشار الوباء ولحاجة المدينة الملحة لإنشاء مستشفى ميداني لمواجهة وباء كورونا المستجد، وبناء على الاستدعاء المقدم من وزارة الصحة والمسجل برقم 7581/1 تاريخ 23 /12 /2020 والمتضمن طلب تعبيد مساحة من الارض لتركيب مستشفى ميداني في منطقة القبة بالقرب من مستشفى طرابلس الحكومي اضافة الى القيام ببعض اعمال البنى التحتية اللازمة، وبناء على احالة رئيس دائرة التنفيذ الرقم 4316 /2020 تاريخ 31 /12/ 2020 المتضمنة انه بعد الكشف على الموقع في العقار 61 زيتون طرابلس، حيث سيتم بناء المستشفى الميداني لمرضى الكورونا وذلك برفقة رئيس دائرة المجاري ومدير مستشفى طرابلس الحكومي تبين ان المساحة المطلوبة للمستشفى 1200م2 مع مساحة محاذية 1200م2 وفق المصور المرفق اي المساحة المراد تجهيزها 2400 م2 وهي مساحة بحاجة الى حفر ومد طبقة (subbase) و (base coarse) وأسفلت.وطلب الاطلاع والموافقة على تلزيم المشروع بناء على قرار بلدي وذلك بعد الموافقة على تنظيم دفتر شروط وفقا للأصول او وفق ما ترونه مناسبا مع دقة المرحلة، وبناء على احالة رئيس مصلحة الهندسة الرقم 11278/6 تاريخ 4 /1 /2020، وبناء على موافقة رئيس البلدية عرض الموضوع على المجلس البلدي، وبعد المناقشة والمداولة، قرر مجلس بلدية طرابلس، ما يأتي: