5 إصابات في كوسبا والبلدية طلبت مساعدة أطباء البلدة

أعلنت بلدية كوسبا في بيان، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، ودعت أبناء البلدة من أطباء، تلامذة طب وممرضين الذين يرغبون بمساعدة أهلهم في كوسبا عبر تخصيص كل منهم وقتا لتلقي اتصالات من يحتاج للمساعدة الطبية في البلدة (نهارا وليلا)، وذلك نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والحاجة الى الرعاية الطبية وذلك بالتنسيق مع الدكتورة وفاء جريج. وللتواصل، دعت البلدية الى الاتصال على الرقم: 03445744.