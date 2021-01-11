إقفال المطار 7 أيام.. إصابات الوافدين تكشف الكثير!

وقت تُطرح فيه فرضة إقفال المطار، غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر": "لما عداد كورونا سجل أمس 4 حالات من الوافدين من 3743(0.1%) وأمس الأول 14 حالة من 5414 (0.15%) وقبله 43 حالة من 4774(0.9%)، ولما عدد المصابين الإجمالي من الوافدين لا يتجاوز 1.5% منذ بدء كورونا، يعني المشكلة الأفظع هي في التخالط المجتمعي داخل البلد وعدم اعتماد إجراءات الوقائية اللازمة".



وكان جاء في صحيفة "الجمهورية": "في المعلومات التي تسرّبت من اجتماع لجنة كورونا التي التأمت بالوسائط الالكترونية في ظل فقدان اي معلومات رسمية، انّها تتجه الى اصدار توصيات صارمة في اكثر من مجال، من ضمنها منع التجول واقفال المطار لمدة 7 أيام، مع حظر للتجول 24/24، على أن يتمّ إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن. وأن يُستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وسيتمّ رفع هذه التوصيات الى المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه اليوم".