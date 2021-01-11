لبنان

شرطة بلدية توقف عصابة سرقة.. ماذا حصل في عكار؟

Lebanon 24
11-01-2021 | 09:23
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تمكنت شرطة بلدية الغزيلة والاهالي من توقيف 6 أشخاص بينهم 3 سوريين بالجرم المشهود، كانوا يحاولون سرقة المواشي في البلدة وتم ضبط سيارة رابيد وبندقية حربية وقنابل وبعض الحبوب المخدرة كانت في حوزتم، وتمكن آخران من الفرار بحافلة صغيرة كانوا يستخدمونها لنقل مسروقاتهم، وتم تسليم اللصوص الـ 6 والمضبوطات إلى مخابرات الجيش.

 

وأوضح رئيس البلدية محمد الاسعد أنه "تمت سرقة الكابل الرئيسي للهاتف الارضي بطول 500 متر قبل أيام عدة، فعملت البلدية على إعادة تشغيل الكاميرات في البلدة التي كانت معطلة، وتنظيم حراسة ليلية بالتعاون مع الاهالي الذين تمكنوا ليلا من توقيف هذه العصابة وتسليم أفرادها إلى مخابرات الجيش".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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