جنبلاط ممتعض... هذه هي الأسباب

يبدو أن لدى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الكثير من الأسباب التي تدعوه الى التذمر والإعتراض ورفع الصوت، وغير راضٍ عن مسار التشكيل الحكومي، موزعا المسؤوليات على الرئيس عون الذي يحاول تفصيل الحكومة على قياس النائب جبران باسيل ومصالحه ودوره في المرحلة المقبلة، وعلى "حزب الله" الذي يستنكف عن التدخل لدى عون والضغط عليه لتليين موقفه، وعلى الرئيس الحريري أيضا، ويعتبر ان حساباته السياسية خاطئة.