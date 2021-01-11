شهيب: بلدنا حاكمها ولد

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب عبر حسابه على "تويتر": "‏قوم فوت نام وصير حلام، ان بلدنا بعدها بلد، هيدا بلد. لا مش بلد. بلدنا حاكمها ولد".