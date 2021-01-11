هل إنكسرت الجرّة بين عون والحريري؟

رأت مصادر سياسية في قوى 14 آذار أن المؤتمر الصحافي للنائب جبران باسيل أطاح بمبادرة البطريرك الراعي ونسف كل جسور التفاهم بين رئيس الجمهورية والوزير المكّلف، ووصفت كلام باسيل بأنه جاء ليكسر الجرّة بين الرئيسين عون والحريري.