لبنان

هل إنكسرت الجرّة بين عون والحريري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2021 | 09:41
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رأت مصادر سياسية في قوى 14 آذار أن المؤتمر الصحافي للنائب جبران باسيل أطاح بمبادرة البطريرك الراعي ونسف كل جسور التفاهم بين رئيس الجمهورية والوزير المكّلف، ووصفت كلام باسيل بأنه جاء ليكسر الجرّة بين الرئيسين عون والحريري.
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باسيل: نحن أقلّه، لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح. نحن نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية. فكيف نأتمن للشخص ذاته، وبنفس سياسة التسعينات... انّه وحده يصلّح البلد؟ وبدّنا نعمل له وكالة على بياض ونسلّمه البلد؟
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رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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