لبنان

سماع صوت انفجار في بيروت.. ما القصة؟

Lebanon 24
11-01-2021 | 09:43
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أُفيد عن سماع صوت إنفجار في بيروت تبيّن لاحقا أنّه ناتج عن انفجار إطار شاحنة.

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