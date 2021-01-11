كتانة يدعو لوضع ضوابط لاقتناء المواطنين آلات فحص وضخ الاوكسيجين بالمنازل

أكد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أن عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا ارتفعت في الأيام الماضية، مشيرا الى ان العدد منذ الأول من كانون الثاني ولغاية التاسع منه تخطى 1085 حالة نقلت عبر سيارات الصليب الأحمر.كتانة وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أوضح أن المشكلة تفاقمت بعد عيدي الميلاد ورأس السنة، داعيا الى وضع ضوابط لاقتناء المواطنين آلات فحص وضخ الاوكسيجين في المنازل.