مواطنون عالقون أمام مدخل وزارة التربية.. ولا تباعد! (صور)

يشهد مدخل وزارة التربية والتعليم العالي في منطقة "الأونيسكو" - بيروت، تجمعاً للمواطنين خارج مبنى الوزارة حيث لم يُسمح لهم بالدخول لإنهاء معاملاتهم، ما أدّى إلى تجمعهم في الخارج من دون أي تباعد اجتماعي في ما بينهم.