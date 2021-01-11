لبنان

مطلوب بموجب 160 ملاحقة قضائية.. "بلبل" بقبضة قوى الأمن!

Lebanon 24
11-01-2021 | 10:23
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات العملانية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت الى تحديد مكان أحد أخطر المطلوبين للقضاء، ويدعى:

هـ. ي. (مواليد عام 1972، فلسطيني الجنسيّة) ملقّب بـ"بلبل".
وهو مطلوب للقضاء بموجب /160/ ملاحقة قضائية بجرائم: مخدّرات، وأسلحة وسرقة، وتبييض أموال، ومحاولة قتل عسكريين.

وعليه، داهمت قوة مشتركة من شعبة المعلومات وفصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي مكان وجوده، وتمكنت من توقيفه، وأودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء".
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